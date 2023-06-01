У Міноборони РФ заявили про нібито знищення "понад 30 українських терористів, чотирьох бойові броньовані машини, РСЗВ "Град" і одного пікапа".

У Російській Федерації похвалилися антитерористичними "успіхами". Там заявили про нібито зрив "нової спроби київського режиму" влаштувати теракт в Шебекіно Бєлгородської області.

"Близько 3:00 години ранку, після інтенсивного обстрілу цивільних об'єктів у Білгородській області, українські терористичні формування силами до двох мотопіхотних рот, посилених танками, зробили спробу вторгнення на територію Російської Федерації в районі населеного пункту Нова Таволжанка і міжнародного автомобільного пункту пропуску "Шебекіно", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

При цьому зазначено, що російські військовослужбовці відбили три атаки "українських терористичних формувань", а авіація Західного військового округу завдала аж 11 ударів по противнику. При цьому ракетними військами і артилерією виконано 77 вогневих завдань, важкими вогнеметними системами нанесено два удари, похвалилися в Росії.

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"В результаті активних дій підрозділів прикриття державного кордону Західного військового округу і ФСБ Росії терористичні формування київського режиму, зазнавши істотних втрат, відкинуті. Порушень державного кордону не допущено. На прикордонній території з боку України знищено більше 30-ти українських терористів, чотири бойові броньовані машини, бойова машина реактивної системи залпового вогню РСЗВ "Град", один пікап", - відзвітували в російському оборонному відомстві.

Бої в Росії 1 червня - останні новини

Вранці в четвер, 1 червня, російські ЗМІ повідомили про "атаці" на МАПП "Шебекіно" в Бєлгородській області РФ. При цьому бійці "російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" заявили, що ведуть бої на території Россім і "дуже скоро здасться околиця Шебекіно".

Пізніше в мережі з'явилися відео і фото з російського Шебекіно, на яких видно, як горить адмінбудівля, росіяни палять документи в урнах і похапцем намагаються виїхати з міста, а на заправках утворилися кілометрові черги.

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