Того ж дня депутат від фракції КПРФ Ваха Агаєв помер від наслідків коронавірусу.

Депутат держдуми від фракції КПРФ Ваха Агаєв, який помер від наслідків коронавірусу 23 вересня 2020 року, в цей же день проголосував за прийняття восьми законопроектів.

Про це свідчать дані з системи аналізу результатів голосувань у держдумі, повідомляють «Відкриті медіа».

Заступник голови фракції КПРФ в держдумі Микола Коломейцев підтвердив виданню, що Агаєв помер 23 вересня в лікарні, а інший депутат від партії - Сергій Гаврилов - раніше говорив, що перед смертю Агаєв перебував у комі.

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Відзначається, що Агаєв голосував не тільки 23 вересня, але також 22, 16 і 15 вересня. Коломейцев припустив, що за Агаєва могли проголосувати його колеги, які займають сусідні крісла. Хоча депутати Держдуми не мають права голосувати один за одного і голосувати віддалено.

Член комітету Держдуми з контролю і регламенту Володимир Поздняков пояснив, що практика голосування за колег давно поширена в парламенті.

"Ну, я-то знаю мого сусіда, за якого голосую "за" або "проти", і він за мене. Це прийнято так", - цитує його радіостанція "Говорить Москва".

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Автор: УНІАН