Будинок росіянина схожий на сарай або корівник, тому вони й дивуються тому, як добре живуть українці.

У мережі знайшли інформацію про одного з російських окупантів, який займався мародерством на Київщині. Він та інші військові виносили з будинків українців у Бучі цінні речі та трощили усе, що бачили на своєму шляху. Тепер усі можуть подивитись, де живе такий окупант та в яких умовах сформувалася "руська душа".

Хату росіянина, на прізвище Сабашников, знайшов блогер Андрій Луганський, її він показав у TikTok.

Виявилося, що окупант, який мародерив у Бучі, живе у селі Оймур Кабанського району в Бурятії. Будинок військового виглядає ніби курна хата - житло з піччю, дим з якої виходить не через трубу, а у віконце або через двері.

Блогер був шокований, коли побачив, як виглядає житло окупанта. З першого погляду можна подумати, що на фото будинок 17 століття, проте насправді ж росіяни живуть у таких умовах і зараз. Знімок будинку був зроблений влітку 2021 року.

Будинок окупанта схожий на корівник або сарай, проте там дійсно живуть люди. Нагадаємо, у Бучі росіяни крали усе, від телевізорів до жіночої білизни. Нещодавно також стало відомо, що рашисти "приймають замовлення" у батьків та родичів. Одну з таких розмов перехопила СБУ, батько просив сина вкрасти йому воблери для риболовлі.

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