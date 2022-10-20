Повноваження щодо захисту моста поклали на Федеральну службу безпеки.

Заступник голови Мінтрансу РФ Олександр Суханов піде у відставку через вибух на Кримському мосту.

Про це повідомляє російське агентство РБК з посиланням на джерела, близькі до Міністерства.

Олександр Суханов опікувався першою чергою питаннями безпеки транспортної галузі і курирував діяльність Управління відомчої охорони (УВО) Мінтрансу, в тому числі, відповідав за безпеку Кримського мосту.

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Після вибуху на мосту 8 жовтня Володимир Путін поклав повноваження щодо його захисту на Федеральну службу безпеки (ФСБ).

За інформацією РКБ, вже до кінця тижня можуть оголосити про відставку Суханова. Як причину звільнення співрозмовники видання називають вибух на мосту.

Підрив Кримського моста

Рано вранці 8 жовтня стало відомо про пожежу на Кримському мосту.

Пізніше в мережі з'явилася інформація, що в результаті підриву вантажівки на мосту загорілися цистерни з паливом.

Окупаційна влада Криму звинуватили у вибуху "українських вандалів", а також повідомила про обвалення двох прольотів автомобільного полотна мосту. Крім того, за даними росЗМІ, після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 км залізничного полотна.

Британська розвідка припускала, що для потреб окупаційного угруповання на півдні України після підриву мосту росіяни збільшать інтенсивність поставок сухолодолом через Маріуполь.

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