На авіазаводі проводили тестові наземні випробування військового транспортника і в процесі знищили літак.

У російському Ульяновську під час наземних випробувань вибухнув військово-транспортний літак. Одна людина загинула. Про це повідомила в соцмережах прес-служба "Об'єднаної авіабудівної корпорації".

"На заводі Авіастар в ході проведення випробувань відсіку фюзеляжу літака, що знаходиться у виробництві, стався трагічний інцидент. Постраждало кілька співробітників підприємства, один загинув", - йдеться в повідомленні.

За даними Телеграм-каналу "База", в ангарі за допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака Іл-76 МД. У цей момент сталася розгерметизація, і корпус літака зруйнувався.

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За даними ТАСС, в результаті інциденту шестеро працівників заводу отримали травми, ще один – помер.

Інциденти з літаками в Росії

Ще до запровадження західних санкцій за вторгнення в Україну російська авіація мала репутацію однієї з найнебезпечніших і аварійних у світі. Однак зараз ситуація значно погіршилася, і росіяни вже літають в літаках, які буквально розвалюються на льоту.

В таких умовах російським авіакомпаніям доводиться розбирати на запчастини одні літаки, щоб відремонтувати інші.

Втім, аварійні ситуації у росіян відбуваються не тільки з цивільною авіацією. Військові літаки у них теж падають дуже часто. Іноді - просто на житлові багатоповерхівки.

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