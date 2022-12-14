Їх повинні будуть використовувати при виробництві образотворчої, друкованої та сувенірної продукції.

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив уряду зайнятися популяризацією героїв російської історії та фольклору, які відповідають "традиційним цінностям".

Зображення цих героїв повинні будуть використовувати при виробництві образотворчої, друкованої та сувенірної продукції, пишуть пропагандистські видання.

"Уряду РФ вжити заходів, спрямованих на популяризацію героїв російської історії та фольклору, які відповідають традиційним цінностям, включаючи використання зображень цих героїв при виробництві образотворчої, друкованої, сувенірної та іншої тиражованої продукції і товарів народного споживання", - йдеться в повідомленні.

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Російська пропаганда

Як повідомлялося раніше, російським окупантам роздали молитовники з молитвою про Путіна.

Також нещодавно на новорічній ялинці в Твері з'явилися зображення артистів, які виїхали з РФ, а також президента України Володимира Зеленського, президента США Джо Байдена і Франції Еммануеля Макрона.

За даними останнього опитування, росіяни готові до переговорів про припинення війни, але не підтримують деокупацію українських територій.

Нагадаємо, що раніше в Саратовській області запропонували скидати на позиції української армії безпритульних собак.

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