На допиті підозрюваний у вбивстві зізнався, що в той день привів дівчинку на зйомну квартиру, в яку місяць тому з'їхав від дружини.

У мережі показали фото підозрюваного у вбивстві восьмирічної Насті Муравйової у Тюмені (Росія).

Як повідомляє Telegram_канал Life Shot Віталій Бережний стверджує, що був п'яний, коли зґвалтував і вбив дівчинку.

На допиті він зізнався, що в той день привів її в зйомну квартиру, в яку місяць тому з'їхав від дружини. На ранок чоловік протверезів і знайшов у ванній тіло дівчинки.

"Нормальний хлопець Віталік. Колишній спецпризначинець. Іноді бухає, так", - охарактеризував підозрюваного колега затриманого.

За його словами, Бережний останнім часом працював у цеху з виготовлення меблів, раніше служив в органах. Квартиру, в якій він убив дівчинку, чоловік почав орендувати після сварки з дружиною.

"Компанійський був. Спецназ пройшов, дільничним працював. Тобто він досить і грамотний, і розкутий, я б сказав. Нормальний хлопець ніби як. До теперішнього моменту зрозуміти було нереально", - розповів про Бережного керівник меблевої компанії, де працював підозрюваний.

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Вбивство Насті Муравйової - що відомо

19 серпня розчленоване тіло дівчинки виявили. Воно знаходилося в мішку, який виявили в очеретах недалеко від АЗС.

Дівчинку шукали не тільки силовики, а й численні волонтери. Губернатор Тюменської області Олександр Моор оголосив нагороду в півмільйона за будь-яку достовірну інформацію про її місцезнаходження, а глава СК Олександр Бастрикін взяв розслідування справи на особистий контроль.

25 серпня стало відомо, що підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної Насті Муравйової затримали в Тюмені.

Автор: Денис Прядко