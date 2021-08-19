3 липня Насті Муравйовій мало виповнитися дев'ять років.

8-річну Настю Муравйову, яку розшукували в Тюмені з кінця червня, знайшли мертвою в Тюмені.

Про це повідомляє видання Life, посилаючись на свої джерела.

Розчленоване тіло дівчинки знаходилося в мішку, який виявили в очеретах недалеко від АЗС. Зараз на місці працюють співробітники правоохоронних органів.

Дівчинка пішла з дому 30 червня. 3 липня їй мало виповнитися дев'ять років.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дівчинку шукали не тільки силовики, а й численні волонтери. Губернатор Тюменської області Олександр Моор оголосив нагороду в півмільйона за будь-яку достовірну інформацію про її місцезнаходження, а глава СК Олександр Бастрикін взяв розслідування справи на особистий контроль.

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Автор: Денис Прядко