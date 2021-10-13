Росіянин отримав попередження, але не був заблокований.

Facebook продовжує блокувати дописи росіян, трактуючи слова, що починаються на "хох", як мову ворожнечі.

Черговий випадок стався з російським "популяризатором космосу" Віталієм Єгоровим, який згадав про "хохлому" на бокових блоках ракети "Роскосмосу", що наприкінці жовтня відправиться на МКС.

Йдеться про "прикрашення" ракети-носія "Союз-2.1а" хохломою (народним розписом, що походить з Нижнього Новгорода) на честь 800-річчя міста.

Він отримав попередження, але не був заблокований.

Читайте такожРосіяни їхали до Криму, а потрапили в рабство до дагестанців"Колеги, автори, хто пише про х*** на ракеті "Роскосмоса". Майте на увазі, що Facebook її ненавидить! Так і пише – ненависть!" – заявив росіянин.

Facebook заблокував пост, щоби "захистити людей від образливих висловів, які часто використовують щодо певних соціальних груп".

Російські ЗМІ пишуть, що це не перший випадок блокування мережею за пости такого змісту.

Раніше Facebook забанив російського тренера Хохлова, розцінивши прізвище спортсмена як образу соціальних груп.

Загалом, Facebook активно бореться з дописами, що містять (або потенційно містять) заклики до розпалювання ворожнечі, а нещодавно компанія посилила свою політику користування.

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Автор: Яна Ставська