Школярі пояснили йому, що нібито не писали це послання, тому відмовилися його прибирати. Це і розлютило вчителя.

В Росії вчителя фізкультури розлютив напис на стіні і він жорстоко помстився учневі.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash на мийці.

Інцидент стався в школі № 667. За словами потерпілого 15-річного Дениса, вчитель Віталій Володимирович забрав його і приятелів з уроку біології, відвів в роздягальню і вказав на образливе послання про себе на стіні: "Віталій збоченець і гей". Школярі пояснили йому, що нібито не писали це послання, тому відмовилися його прибирати.

"Віталій розлютився і розпустив руки - побив і придушив Дениса, а потім жбурнув об стіну, розповідає підліток. У нього забої і садна - мама зняла побої і пішла в поліцію", - йдеться в повідомленні.

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За словами батьків та учнів, фізрука вже звільнили. Самому Денису погрожують відповідальністю за інцидент.

"Мовляв, дитина непроста і могла залишити образливий напис. Нібито, вчителі планують об'єднатися проти нього і фактично поставити керівництво перед вибором - чи він, чи ми", - передають журналісти.

Нагадаємо, в російському місті Артем в школі №19 педагог не відпустила дитину з діареєю в туалет. У підсумку школяр мимоволі випорожнився в класі. Але навіть після цього вчителька не дозволила хлопчикові вийти.

Автор: Віолетта Орлова