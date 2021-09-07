20-річна росіянка дуже гостро сприйняла розрив відносин з 17-річним коханим.

У Росії молода вчителька напала з ножем на підлітка і спробувала його вбити після того, як він порвав з нею стосунки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався в Республіці Татарстан, коли 17-річний учень коледжу приїхав разом зі своєю 20-річною дівчиною в гості до батька в село з міста Набережні Челни.

Через деякий час між парою стався конфлікт - прибігши на крики, батько потерпілого виявив свого сина лежачим у власній крові на підлозі.

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Медики, яких викликав батько порізаного росіянина, зуміли врятувати його дівчину - зараз вони обидва знаходяться в лікарні. У підлітка багато ножових ударів в груди, які йому завдала його дівчина після того, як він розірвав з нею стосунки.

Стосовно зловмисниці, яка, як виявилося, працює педагогом в школі, порушено кримінальну справу за замах на вбивство.

Нагадаємо, раніше цього року у РФ школяр напав з ножем на вчительку фізики, яка, як він вважав, занижувала йому оцінки. При цьому при затриманні він не зміг пояснити причину свого вчинку.

Автор: Станислав Кожемякин