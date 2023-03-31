Російський терорист заявив, що лідер Білорусі вже перебуває у "легкій паніці".

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) емоційно відреагував на сьогоднішнє щорічне послання лідера Білорусі Олександра Лукашенка до нації та парламенту, заявивши, що той зовсім "неадекватний".

У своєму Telegram Гіркін розкритикував Лукашенка за заклики до "перемир'я без умов" і заявив, що незабаром його риторика може згорнути до формулювання: "Ні миру, ні війни, а армію - розпустити!".

Він висміяв спільні потуги лідера РФ Володимира Путіна та Лукашенка на українському фронті, зазначивши, що останній вже знаходиться в "легкій паніці".

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"Анітрохи не сумніваюся, що цей самозакоханий остолоп зараз в" легкої (легкої чи?) паніці" - адже навіть його курячих мізків достатньо, щоб усвідомлювати всю глибину військової та економічної кризи, що накриває РФ і разом з нею Білорусію", - написав терорист.

Також він послався на власні військові джерела, які стверджують, що на російсько-українському фронті справи окупантів - зовсім погані.

У цьому контексті Гіркін зазначив, що Путін й Лукашенко живуть у власному придуманому світі, де у них: "Все настільки добре, що буде ще краще".

Лукашенко передрік розпад РФ під час щорічного послання

Нагадаємо, що 31 березня лідер Білорусі Олександр Лукашенко відзначився панічними заявами щодо своєї "старшої сестри" Росії.

Він заявив про можливий розпад РФ через війну, яку її лідер Володимир Путін розв'язав в Україні. При цьому Лукашенко, як зазвичай, "приправив" свої заяви погрозами про застосування ядерної зброї, щоб не нарватися на критику Путіна.

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