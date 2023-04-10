Терорист з похмурим виразом обличчя попросив окупантів в тилу менше пити.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) шокував росіян "страшною" історією про те, як українські бійці за допомогою HIMARS знищують окупантів на фронті. Нещодавно він так заплутався у своїх же висловлюваннях, що звинуватив у злочинах сам себе.

У черговому зверненні Гіркін спочатку спробував заспокоїти свою "публіку", зазначивши, що за один залп ЗСУ вже не "виносять" по сотні солдатів РФ.

"А такі випадки були. Цілі штаби бригад знищувалися одним залпом. Штаби бригад, підкреслюю. Включаючи командирів. Цілі табори зносилися з підготовки..",- заявив Гіркін.

Терорист згадав про випадок у Макіївці. За його словами, це був не поодинокий інцидент, були й гірші.

З похмурим обличчям терорист попросив армію РФ менше випивати, як це було в новорічну ніч 1 січня: "Нарешті наші військові усвідомили, що навіть на значній віддаленості від фронту не варто збиратися в купи й відзначати день Росгвардії. Ну..накрили Росгвардію в Донецьку", - вказав він.

Нищівний удар ЗСУ по окупантах у Макіївці

Відзначимо, що в ніч на 1 січня Збройні Сили України потужно привітали окупантів з настанням новорічних свят ударом по профтехучилищу в Макіївці (Донецька область). Туди Міноборони РФ звезло "свіжих" мобілізованих для того, щоб кинути на фронт.

У підсумку, українська армія змогла ліквідувати близько 300-400 російських військових. Російські глибинки накрила низка постійних похоронів.

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