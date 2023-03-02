За його словами, у режиму є цілком ймовірний шанс "прогадити" другу країну поспіль.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін несподівано поділився роздумом про "покоління Путіна" та чудовий шанс "прогадити" Росію.

Як написав бойовик у Telegram, політична еліта РФ з оточення диктатора Путіна зараз має "чудовий і ймовірний шанс" розвалити свою країну, як СРСР кілька десятиліть тому.

"Щось так подумалося: "покоління Путіна" (зараз їм 70 "плюс-мінус") має чудовий і навіть ймовірний шанс прогадити вже другу країну поспіль за одне лише своє нікчемне життя", - написав Гіркін.

Гіркін проти російської еліти: останні заяви

Терорист Стрєлков-Гіркін відкрито критикує військово-політичне командування РФ, а також олігархів. Нещодавно він накинувся на міністра оборони РФ Сергія Шойгу через нещодавні скандали за участю його зятя - блогера Олексія Столярова. Той напередодні підтримав антивоєнний пост, а потім порадив "Z-бидлу" менше "п*здіти".

Згодом Гіркін потролив ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через збір на аптечки своїм найманцям. Терорист зазначив, що Пригожин - доларовий мільйонер, який міг би забезпечити своїх найманців усім необхідним, але все одно звертається за допомогою до сторонніх.

Доволі часто Гіркін розкриває деталі, які Генштаб ЗС РФ ретельно приховує. Зокрема, він зізнався, що російська армія зазнає величезних втрат. Деякі бригади розбили ще до того, як вони приїхали на позиції.

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