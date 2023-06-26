За словами російського терориста, невдалий держпереворот засновника ПВК "Вагнер" міг розвиватися на двох взаємовиключних напрямках.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) опублікував своє "резюме" з приводу заворушень, які відбувалися в РФ 23-24 червня.

Йдеться про невдалий держпереворот, який ініціював засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. На думку Гіркіна, колишній кухар Путіна був ключовим елементом у змові проти влади РФ: "Саме тому, коли він чи то злякався, чи то отримав вказівку "злитися" і "злився" - заколот практично миттєво здувся", - вказав він.

Спочатку передбачалося, що Пригожин позбавить лідера РФ Володимира Путіна від "злих поганих бояр" - "Фанерного маршала" та "генерала Му-Му" (глави Міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова), висловився терорист.

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"Це класичний "сценарій Муссоліні". Ймовірно - він розглядався як основний. В результаті Пригожин (науськаний своїми прихованими покровителями) повинен був очистити оточення президента від тих, хто особисто не подобається кухареві та його угрупованню осіб, а сам кухар став би "правою рукою з усіх питань", залишивши сумному дідкові тільки чисто представницькі функції. При чому - без жодних гарантій", - вказав Гіркін.

Однак після того, як "щось пішло не так" план Пригожина, ймовірно, охоплював два взаємовиключних сценарії: роззброїтися перед партією або йти на пролом до кінця, вважає Гіркін.

На думку терориста, спочатку Пригожин обрав другий варіант і рушив військами на Москву, але буквально за 200 км до столиці пішов на "компроміс", виходячи з 3 причин:

"Ймовірно, тут була сукупність факторів.: 1) заняття рубежу Оки (річки - УНІАН) не убогою "Росгвардією", а елітною 45-ю бригадою (боєздатність і вишкіл якої не сильно нижче "Вагнера", а бійці - не роздумують, коли отримують наказ); 2) "дзвінки спонсорів і натхненників" (це важливіше) з пропозицією "астанавись, ми все вже утрясли та перетерли"; 3) досить ймовірна загроза "грохнути" особисто кухаря ракетами разом зі штабом ЮВО, а якщо вціліє - добити "Ахматом" (до якого в руки особисто Пригожину краще не потрапляти, там взагалі без шансів...) ",- вказав Гіркін.

Він уточнив, що якби Пригожин не "злився", то у ПВК "Вагнер" був би реальний шанс захопити Москву: "Однак сталося те, що сталося - "кухар злився". Що тепер? - Тепер у Кремлі відновилася звична "сутичка під килимом" - резюмував терорист.

Гіркін закликав стратити Пригожина у зв'язку з заколотом

Нагадаємо, що у зв'язку зі спробою заколоту, яку ініціював Пригожин ввечері 23 червня, терорист Гіркін запропонував його повісити. Він заявив, що тільки так можна вберегти Росію від подальшої смути, викликаної діями ватажка "вагнерівців".

При цьому Гіркін уточнив, що на смерть заслуговують не всі учасники заколоту. На його думку, найжорсткіша доля повинна спіткати саме Пригожина, як організатора.

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