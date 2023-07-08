Терорист обурюється через скасований захід.

У Санкт-Петербурзі поліція зірвала проведення заходу за участю терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), який 9 липня мав пройти в книгарні "Листва" (входить до видавництва "Чорная сотня", яке підтримує війну проти України). Керівництву магазину вручили застереження про неприпустимість проведення зустрічі, присвяченої бунту "вагнерівців".

"Сьогодні 78 відділ поліції нагрянув в "Листву" і висуває незаконні вимоги – намагається заборонити проводити зустріч з Ігорем Стрєлковим, присвячену заколоту [ватажка ПВК "Вагнер" Євгена] Пригожина. Що завтра? Заарештуєте нас за гуманітарну діяльність і допомогу Донбасу?", – пише Telegram-канал магазину.

У "Листва" обурюються, оскільки впевнені – проведення такого заходу є абсолютно законним. Виручені кошти мали, як запевняють, піти на підтримку армії окупантів. Обуренням у соцмережах поділився і сам терорист.

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"Яку "злочинну діяльність", цікаво, мені збираються інкримінувати? Може, засудження заколоту Пригожина? Або заклики до перемоги над "шановними київськими партнерами"? Тоді так, спору немає, винен однозначно, а "Листва" – це мої посібники", – написав він.

Заяви Ігоря Стрєлкова-Гіркіна - що потрібно знати

Ще наприкінці 2022 року американські аналітики констатували, що терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, який активно виступає проти російської влади через неефективне, на його думку, ведення війни проти України, потрапив до "елітного списку" тих, хто може критикувати російського диктатора Володимира Путіна та інших без жодної видимої відплати.

У публічних заявах Гіркін критивував міністра оборони Сергія Шойгу, главу російського Генштабу Валерія Герасимова (його терорист кличе "оленяром"), і ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

У квітні терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) вимагали перевірити на предмет дискредитації ЗС РФ.

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