В ніч на 16 березня в російському Бєлгороді прогриміла серія вибухів. Росіяни відзвітували, що їхня ППО нібито збила дві ракети.
Як повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, вночі система ППО збила над Бєлгородом дві ракети, внаслідок чого в місті було пошкоджено адміністративні та житлові будівлі.
За даними телеграм-каналу Baza, під час обстрілу у двох вагонах поїзда на місцевому вокзалі вибило скло. Один із снарядів упав у районі третьої залізничної колії та здетонував, внаслідок чого утворилася вирва.
У місцевих пабліках пишуть, що уламки однієї з ракет впали на вулиці Вокзальній, де знаходиться залізничний вокзал, та пошкодили проїжджу частину. Очевидці зняли відео гучних вибухів у місті. Автор одного з них стверджує, що бачив дим в районі місцевої ГЕС.
Росіяни звинувачують в обстрілах Україну. Водночас українська сторона ніяк ці звинувачення не коментує.
"Бавовна" в Бєлгороді
В Бєлгородській області після початку повномасштабної війни нерідко чують вибухи. Окупанти запускають ракети по Харківщині з Бєлгородської області, проте іноді вони розриваються в небі над Росією. Влітку місцеві Telegram-канали повідомляли про падіння таких ракет в області.
Восени минулого року ракета, яку загарбники випустили по Харкову, потрапила в житловий будинок в Бєлгороді. У ніч на 13 березня в області знову повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Тоді місцева влада відзвітували про збиття чотирьох ракет. 14 березня на території Бєлгородської області прогриміли вибухи, російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.