Є пошкодження адміністративних та житлових будівель.

В ніч на 16 березня в російському Бєлгороді прогриміла серія вибухів. Росіяни відзвітували, що їхня ППО нібито збила дві ракети.

Як повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, вночі система ППО збила над Бєлгородом дві ракети, внаслідок чого в місті було пошкоджено адміністративні та житлові будівлі.

За даними телеграм-каналу Baza, під час обстрілу у двох вагонах поїзда на місцевому вокзалі вибило скло. Один із снарядів упав у районі третьої залізничної колії та здетонував, внаслідок чого утворилася вирва.

Відео дня

У місцевих пабліках пишуть, що уламки однієї з ракет впали на вулиці Вокзальній, де знаходиться залізничний вокзал, та пошкодили проїжджу частину. Очевидці зняли відео гучних вибухів у місті. Автор одного з них стверджує, що бачив дим в районі місцевої ГЕС.

Росіяни звинувачують в обстрілах Україну. Водночас українська сторона ніяк ці звинувачення не коментує.

"Бавовна" в Бєлгороді

В Бєлгородській області після початку повномасштабної війни нерідко чують вибухи. Окупанти запускають ракети по Харківщині з Бєлгородської області, проте іноді вони розриваються в небі над Росією. Влітку місцеві Telegram-канали повідомляли про падіння таких ракет в області.

Восени минулого року ракета, яку загарбники випустили по Харкову, потрапила в житловий будинок в Бєлгороді. У ніч на 13 березня в області знову повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Тоді місцева влада відзвітували про збиття чотирьох ракет. 14 березня на території Бєлгородської області прогриміли вибухи, російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: