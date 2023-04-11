Олександр Бортніков заявив, що Україна залучає молодь до диверсійно-терористичної та екстремістської діяльності.

Директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що українські спецслужби за підтримки Заходу вербують російську молодь для "здійснення диверсій і терактів на території країни".

"В умовах проведення Росією "спеціальної військової операції" українські спецслужби та їх західні куратори розгорнули агресивну ідеологічну і вербувальну обробку наших громадян, перш за все молодого покоління, щодо залучення його в диверсійно-терористичну і екстремістську діяльність", - сказав Бортніков на засіданні Національного антитерористичного комітету (НАК).

За його словами, з початку масштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ФСБ запобігла 118 злочинам "терористичної спрямованості", виконавцями яких були молоді люди.

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