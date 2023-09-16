Водночас у РФ готові прийняти дітей з КНДР на навчання.

Губернатор Приморського краю Росії Олег Кожемяко запропонував відправляти російських школярів до Північної Кореї (КНДР) для "оздоровчого відпочинку".

"Обов'язково обговоримо (з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, – УНІАН) широкий спектр питань. Зокрема перспективи дружніх обмінів шкільними групами для оздоровчого відпочинку", – написав він у Телеграм, коментуючи прибуття лідера КНДР до Примор'я.

Водночас Приморський край готовий прийняти дітей з КНДР на навчання в хореографічному та музичному училищах.

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"Ми, я думаю, із задоволенням будемо приймати і [північно]корейських дітей на навчання тут, в наших хореографічному і музичному училищах для того, щоб в подальшому, можливо, вони поповнили наш російський балет своїми майстрами", – цитує Кожемяко російський пропагандистський ресурс "ТАСС".

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