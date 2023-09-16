Російських школярів пропонують відправляти в КНДР / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, REUTERS

Губернатор Приморського краю Росії Олег Кожемяко запропонував відправляти російських школярів до Північної Кореї (КНДР) для "оздоровчого відпочинку".

"Обов'язково обговоримо (з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, – УНІАН) широкий спектр питань. Зокрема перспективи дружніх обмінів шкільними групами для оздоровчого відпочинку", – написав він у Телеграм, коментуючи прибуття лідера КНДР до Примор'я.

Водночас Приморський край готовий прийняти дітей з КНДР на навчання в хореографічному та музичному училищах.

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"Ми, я думаю, із задоволенням будемо приймати і [північно]корейських дітей на навчання тут, в наших хореографічному і музичному училищах для того, щоб в подальшому, можливо, вони поповнили наш російський балет своїми майстрами", – цитує Кожемяко російський пропагандистський ресурс "ТАСС". 

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