Дівчина втекла від ґвалтівників через вікно.

Зґвалтованою у російському Барнаулі двома чоловіками та дівчиною виявилася місцева повія. З нею вирішили таким чином розправитися за бажання піти з «бізнесу».

Про це пише Telegram-канал LifeShot.

Читайте такожҐвалтували і збирали донати: троє чоловіків влаштовували росіянці треш-стрім (фото)Попередньо встановлено, що дівчина, яка брала участь у зґвалтуванні, - сутенерка постраждалої, яка «кілька днів на неї працювала, але потім зрозуміла, що не створена для такого «ремесла», і вирішила зав'язати».

«Сутенерці це не сподобалося, вона вирішила помститися та заманила в орендовану квартиру колишню «співробітницю»... Коли дівчина зайшла, на неї накинулися втрьох, відібрали телефон, почали бити, а потім гвалтувати», - йдеться в повідомленні.

Групове зґвалтування повії в Росії: що ще відомо

Повідомлялося, що дівчині вдалося втекти від ґвалтівників через вікно на третьому поверсі.

Щоб врятуватися, вона зістрибнула вниз, де її спіймали поліцейські, які прибули за покликом про допомогу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц