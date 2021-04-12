Дівчина втекла через вікно і зістрибнула з третього поверху.

У Барнаулі двоє росіян з дівчиною побили та зґвалтували спільну знайому, щоб «провчити». Дівчина змогла втекти через вікно та покликати на допомогу. Всім трьом вже оголосили звинувачення.

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За версією слідства, рік тому 19-річна мешканка Барнаула вирішила провчити свою знайому, відчуваючи до неї особисту неприязнь. Вона зняла квартиру та запросила туди двох чоловіків, 37 і 26 років. Також вона покликала туди дівчину на "серйозну" розмову.

Коли та зайшла у квартиру, присутні втрьох побили її, а потім довгий час ґвалтували. Дівчині вдалося втекти через вікно. Опинившись на карнизі третього поверху, вона стала кликати на допомогу. Коли на місце прибула поліція, дівчина зістрибнула, її спіймали.

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Автор: Катерина Шварц