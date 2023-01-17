На церемонію прощання прийшли високопоставлені чиновники.

В РФ з військовими почестями поховали ліквідованого в Україні зека Фаніса Хусаїнова.

Як повідомляє проект "ВЧК ОГПУ", "двохсотий" окупант був засуджений щонайменше п'ять разів. Тож, ймовірно, його "амністували" у приватну військову компанії "Вагнер" в рамках вербувальної кампанії.

У жалобній церемонії у селі Верхні Татишли взяв участь голова Башкортостану Радій Хабіров.

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"Я твердо обіцяю, що ми про нього пам'ятатимемо і залишимо його в наших серцях, щоб молоді хлопчики виховувалися на його прикладах", - заявив він.

Глава Башкирії на церемонії прощання попросив главу району вжити заходів щодо увічнення пам'яті рецидивіста Хусаїнова.

Фаніс Хусаїнов - злодій-рецидивіст, який залучав у крадіжки неповнолітніх. У нього п'ять судимостей за крадіжки та умисне знищення та пошкодження майна.

Востаннє Хусаїнов, який відбував покарання за крадіжку та залучення до неї двох неповнолітніх (вирок був винесений у грудні 2020 року), був засуджений у січні 2021 року за крадіжку зі спальні свого знайомого золотого ланцюжка з кулоном. З огляду на попередній вирок суд призначив йому три роки колонії-поселення.

До цього Хусаїнов обікрав автомобіль. У січні 2019 року суд засудив його до двох років умовно за крадіжку з машини групою осіб за попередньою змовою акумулятора, автомагнітоли, радіоантени, багажника для даху автомобіля, подовжувача з котушкою, аудіоколонок та металевої скриньки для інструментів. Також окупант промишляв крадіжками кришок із теплових колодязів, автомобільних дисків та шин.

Зеки на війні проти України: головне

На тлі масштабів нинішнього вторгнення РФ в Україну, ватажок "Вагнера" Євген Пригожин вирішив збільшити чисельність свого угруповання за рахунок ув'язнених з російських в'язниць.

В лавах ПВК зараз воюють чимало амністованих зеків. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. Зеків відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

"Вагнерівці" зосередилися в Бахмуті та Соледарі. Штурм Соледара Донецької області та інших міст обходиться "Вагнеру" величезними втратами. Йдеться про десятки тисяч трупів. "Група Вагнера" сумно прославилася на війні, як підрозділ з найвищою смертністю серед усіх російських сил.

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