Дрони масово ввижаються жителям Санкт-Петербурга – повідомлення про них надходять з різних районів міста.

Антидронова істерія спостерігається не тільки в Москві. Мешканка російської "північної столиці" викликала поліцію після того, як переплутала безпілотник з жирною білою чайкою, пише місцеве видання "Фонтанка".

Петербурженка, яка повідомила про дрон над над Південно-Приморським парком, клянеться, що бачила саме дрон. Вона знайшла фото схожого в мережі і показала поліцейським, вказавши, в якому напрямку летів нібито БПЛА. Ось тільки цей "дрон" виявився птахом.

Пізніше в іншому районі міста поліція помітила щось схоже на БПЛА. Але об'єкт швидко зник і нікого поблизу, хто міг би керувати дроном, не виявили.

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Це не єдині епізоди за останній час – про БПЛА повідомляли і з інших куточків Санкт-Петербурга. Зокрема, "маленький літак" бачили на Приморському проспекті. А в Калинівському районі місцевий житель на відео зняв чоловіка, який запускав дрон в парку.

Атаки БПЛА по Росії - чому у росіян істерика

Російська пропаганда довела громадян до справжньої істерії. Росіяни так налякані нібито атаками українських дронів, що самі полюють на них і повідомляють в поліцію щойно побачать або почують щось підозріле. Вже траплялося, що поліцію викликали на поліцейських, які запускають дрони по роботі.

Після нібито атаки дронами на Кремлю 3 травня в Москві заборонили запуск безпілотників, а на 9 травня, коли Росія святкує День Перемоги, силовиків відправляли полювати на дрони з табельною зброєю.

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