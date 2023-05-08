Російська пропаганда довела населення до істеричного стану на тлі атак безпілотників по Кремлю і базам постачання військ.

В Росії антидронова істерія набирає оберти. У Москві поліцейські починають полювати одне на одного через підозри в несанкціонованих запусках безпілотників.

"Полювання за дронами вийшло на новий рівень: в Москві одні поліцейські шукають інших поліцейських, які запускали квадрокоптер на вулиці. На них поскаржився дуже уважний чоловік", - пише Телеграм-канал Baza.

Цей безглуздий випадок стався ввечері 5 травня, через дві доби після резонансного удару безпілотників по Кремлю. Пильний москвич під час прогулянки парком помітив, як двоє поліцейських безуспішно намагалися запустити квадрокоптер.

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Після двох провальних спроб відправити безпілотник в політ, поліцейські згорнули "операцію", занурилися в машину і поїхали. А пильний городянин, очевидно під враженням від недавніх новин, подзвонив в поліцію і повідомив про підозрілі дії їх колег.

Тепер одні московські поліцейські розшукують інших московських поліцейських, щоб з'ясувати, навіщо вони намагалися запустити дрон.

Атака дронів на Кремль

У ніч на 3 травня два непізнаних БПЛА атакували Кремля. Вони вибухнули на даху Сенатського палацу, викликавши там невелику пожежу. Обійшлося без постраждалих і серйозного збитку.

Після цієї події Москву, за заявами самих же влади, охопила небачена нервозність. Втім, москвичі були "на взводі" ще до атаки. Наприклад, ще за пару днів до ударів по Кремлю житель російської столиці поскаржився в поліцію на голуба-терориста в кольорах українського прапора.

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