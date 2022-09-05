За його словами, Кадиров не поїде з Чечні у Москву, бо розуміє, що його ліквідують.

Одіозний очільник Чечні Рамзан Кадиров натяками на свою відставку розпочав серйозну гру поділу влади у постпутінській Росії. Він вважає, що РФ програла війну в Україні.

Про це заявив публіцист та політолог Андрій Піонтковський в ефірі "24 каналу".

Експерт впевнений, що головне завдання Кадирова – зберегти де-факто незалежність Чечні та перетворити її на де-юре незалежність.

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"Він уже ділить владу в постпутінській Росії... Він грає в цю гру. А війну проти України він по праву вважає програною Москвою... Боротьба починається дуже серйозна. Він саме той, хто зробив перший крок у цій боротьбі. І це зрозуміло, бо він має значну незалежність у Росії", – переконаний Піонтковський.

На його переконання, Кадиров не поїде у Москву, попри свої заяви про відставку. Він нібито чітко розуміє, що силовики бажають його смерті.

"Я готовий сперечатися, що не поїде він до Москви. Він чудово розуміє, що його туди викликають, щоб всадити кулю в потилицю. Він починає досить складну гру в уже постпутінській, у його уявленні Росії. Він зробив фальшиву заяву, тому до Москви не поїде", – додав Піонтковський.

Політолог прогрозує, що Кадиров зараз поводитиметься вкрай обережно. Серед його ворогів не лише російські силовики, а й впливові чеченці. Крім того, він повинен обережно ставитися до "кадирівців", аби ті не збунтувалися проти нього.

Піонтковський наголосив, що силовики вкрай незадоволені владою, якою Путін наділив Кадирова, і навіть цього не приховують.

Російський політолог Аббас Галлямов вважає, що ця заява підтверджує початок гострої внутрішньополітичної кризи в Росії.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, жителі Чечні незадоволені тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів.

Раніше екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив,що війна в Україні закінчиться загибеллю Путіна від рук чеченців.

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