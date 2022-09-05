Навряд чи для Кадирова готують високі посади. Можливі проплачені мітинги на його підтримку.

"Піхотинець Путіна" Рамзан Кадиров розуміє, що у нього кровних ворогів половина Чечні. Серйозні чеченці хочуть його ліквідувати.

Про це в ефірі каналу FreeДом повідомив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

За його словами, Кадиров запровадив у Чечні диктатуру воєнної хунти. Не дивно, що чеченці так часто просять політичного притулку в Європі.

Коментуючи нещодавню заяву Кадирова, у якій він натякає на відставку, Гудков зауважив, що у нього нема чіткого розуміння, що Кремль планує з ним зробити.

"Я не розумію, що вони хочуть з ним зробити. Ймовірно, вони хочуть, щоб його хтось пристукнув у Москві десь на Ленінському проспекті, де вони часто влаштовують розборки. Я думаю, що його наврядчи щось врятує, крім посади в Росгвардії... і те ненадовго", - сказав Гудков.

Політик зізнався, що обговорював натяки Кадирова з колегами. Вони дійшли висновку, що "він зможе зберегти життя тільки на посаді глави Чечні", але на деякий час - "поки не впаде система".

"Я знаю багатьох чеченців, серйозних чеченців. Вони не бандити, вони політичні, із еліти. Вони кажуть: "Ми не дамо йому жити за все те зло, яке він приніс нашому народу, нашим людям... Як тільки щось - ми з ним відразу самі покінчимо", - розповів Гудков.

Політик наголосив, що люди з впливовими та відомими прізвищами "не залишать Кадирову навіть найменшого шансу у разі втрати влади".

Гудков не вірить, що Кадирова поставлять на посаду гауляйтера усіх захоплених українських територій, адже він стане ціллю №1 для ЗСУ. Навряд чи для нього готують спеціальну посаду й у Росгвардії. На переконання політика, заяви Кадирова з натяками на відставку можуть спровокувати фейкові мітинги у Чечні із закликами "Путін, поверни нам Рамзана".

Російський політолог Аббас Галлямов вважає, що ця заява підтверджує початок гострої внутрішньополітичної кризи в Росії.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, жителі Чечні незадоволені тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів.

Раніше екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив,що війна в Україні закінчиться загибеллю Путіна від рук чеченців.

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