Кадиров заявив про розслідування замаху, результати якого "вже є".

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про отруєння командира спецназу окупантів "Ахмат" Апти Алаудінова.

8 лютого Алаудінов нібито отримав лист, який був просякнутий отруйною речовиною. "Кадировець" зрозумів це за запахом і, як стверджує глава Чечні, відразу ж обробив руки й промив носову порожнину.

Так само вчинили і його підлеглі. Отруєних відправили в московську клініку. Тяжких наслідків, за твердженням Кадирова, вдалося уникнути. Кадиров заявив про розслідування замаху, результати якого "вже є".

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Хто такий Алаудінов - конфлікти в оточенні Кадирова

За словами глави Кабміну Ічкерії за кордоном Ахмеда Закаєва, між Кадировим і Алаудіновим намітився конфлікт, який згодом вилився в огидні фейки про нібито зґвалтування "кадирівцями" кадрових військових ЗС РФ.

Алаудінов, додав Закаєв, є авторитетом серед "кадировців", він пов'язаний з ФСБ і легко може змістити збожеволілого від наркотиків главу Чечні.

Кадирівці в Україні - що відомо

У російській армії бійці Кадирова залучаються в основному в ролі загороджувальних загонів. Бойовики розстрілюють російських окупантів за непокору.

Напередодні в мережі з'явилась інформація про нібито зґвалтованого кадирівцями "мобіка". Військовий нібито навіть залишив записку, у якій прямо визнав скоєний проти себе злочин і вказав на винуватців.

На думку Інституту вивчення війни, Кадиров може використовувати окуповані райони України для переселення мусульманського населення Кавказу.

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