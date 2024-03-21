Загинули троє членів екіпажу, ще четверо - у лікарні.

Російські військові вдарили ракетою по своєму траулеру "Капітан Лобанов" під час навчань Балтійського флоту. Друга ракета впала в рибальські сітки неподалік.

Про це повідомляє російський телеканал "Дождь" із посиланням на родича члена екіпажу. За його словами, ракета впала на рубку капітана риболовецького траулера, її просто знесло. Унаслідок удару загинули троє членів екіпажу, ще четверо дістали поранення.

За даними джерела, ті, хто вижив, перебувають у госпіталі Піонерська, один із постраждалих - у важкому стані. Їх уже допитали співробітники Федеральної служби безпеки, закликавши "не поширюватися" про те, що трапилося.

Що говорять у Росії про інцидент:

У вівторок, 19 березня, прес-секретар губернатора Калінінградської області Дмитро Лисков повідомив, що на борту траулера "Капітан Лобанов" у Балтійському морі сталася пожежа.

Росіяни заявили, що в лікарню потрапили чотири людини, ще одна загинула під час пожежі. Сам траулер буксирують у порт Калінінграда.

За даними російських ЗМІ, на борту було семеро людей, троє з них загинули. Удень на судні, яке прямувало до Балтійська, "пролунав хлопок і виникла пожежа".

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