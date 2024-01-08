Поки російська армія намагається занурити Україну в холод і темряву, їхні власні штаби сидять без опалення.

У Підмосков'ї наростає криза зі збоєм опалювальних систем у низці міст. Проблема дісталася навіть до стратегічного командного пункту ракетних військ, повідомляє російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на свої джерела.

"Перебої з опаленням дісталися до Балашихи, місцева влада нарікає на перебої і стрибки електроенергії, які призвели до зупинки роботи газових котлів в котельнях. Жителі Балашихи стали замерзати. Вчора черга померзнути дісталася і до благополучної Рубльовки, кілька ЖК і сіл в районі Ромашково сиділи без світла і опалення 8 годин", - йдеться в повідомленні.

За даними телеграм-каналу, "високопоставлені і забезпечені мешканці" елітного Рубльовського напрямку обдзвонили все начальство Московської області і домоглися відновлення подачі тепла. А тим часом без опалення залишилися військові об'єкти регіону.

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"У Сонячногірську половина міста без опалення, мерзнуть сім'ї військових спецназівців на Вистрілі. Мерзне Тімоново і база Солнечногорск 7, це військове містечко, яке обслуговує командний пункт так званий "Квадрат", саме тут несе цілодобове чергування розрахунок системи попередження про ракетний напад, сюди стікається вся інформація з наземного і космічного ешелонів СПРН і саме тут виконують рішення про ядерний удар у відповідь", - пише ВЧК-ОГПУ.

Проблеми з опаленням в російських містах

Як писав УНІАН, частина міста Подольськ Московської області вже кілька днів живе без опалення в мороз. Місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації локального характеру. Жителів мікрорайону теплом забезпечувала котельня Климовського патронного заводу, і там нібито через "стрибок напруги" на тепломережі був гідравлічний удар, через що в декількох місцях почався витік води.

Без опалення залишилися майже 150 тисяч осіб. Люди скаржилися, що замерзали, розводили багаття на вулиці.

Схожа ситуація трапилася і в місті Желєзногорськ Курської області. Але оскільки місто знаходиться відносно недалеко від кордону з Україною, відключення опалення там влада списала на підступи ЗСУ.

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