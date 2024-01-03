Місцевий губернатор "переводить стрілки" у зв'язку з ситуацію на Збройні Сили України.

У Росії "стотисячний" місто Желєзногорськ з самого ранку сидить без світла з холодними батареями і звинувачує у своєму "незручному" становищі Збройні Сили України.

Зокрема, місцевий губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що Желєзногорськ повністю відключений від електрики і теплопостачання через "атаку" української армії.

"Для безпечної організації робіт з відновлення пошкоджень були змушені відключити підстанцію в Желєзногорську", - заявив він.

Ремонтні роботи у РФ обіцяли завершити оперативно, протягом двох годин, проте ще вдень вода в будинках була відсутня. Старовойт заявив, що населенню організували "підвезення" ресурсу і опублікував місця, де можна встати у чергу.

Ситуація з водопостачанням станом на 14:12 за місцевим часом (13:12 за Україною) так і не була врегульована.

Своєю чергою російська журналістка Ксенія Собчак у своєму телеграм-каналі "Осторожно новости" уточнює, яка зараз ситуація в Желєзногорську:

"Магазини закриті. Люди розгублені. Служби не підготовлені, додзвонитися неможливо."

Також проект пише, що заправки і банкомати міста не працюють. Всю воду встигли розкупити, а розплатитися можна тільки готівкою.

У Курській області вдарили по залізничному вокзалу

Удари по військовій інфраструктурі Курської області відбуваються регулярно, оскільки вона знаходиться поблизу кордону з Україною і регулярно використовується РФ для війни. Так, 16 грудня по району місцевого залізничного вокзалу вдарив невідомий дрон.

Тоді на атаку також скаржився Старовойт. Він заявляв про пошкодження компресорної станції в місті Дмитрієв.

Вас також можуть зацікавити новини: