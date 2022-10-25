Власник мережі ресторанів продає свій бізнес в РФ.

Американська корпорація "Yum! Brands", якій належить мережа ресторанів швидкого харчування KFC, йде з Росії і продає свій бізнес.

Про це пише Bloomberg.

Власник мережі ресторанів продає свій бізнес компанії Smart Service Ltd., якою управляє один з існуючих там франчайзі KFC.

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Новий власник буде нести відповідальність за ребрендинг ресторанів відповідно до концепції, відмінної від Yum, і збереження співробітників, говориться в заяві компанії.

Yum заявила, що після угоди припинить свою корпоративну присутність в Росії.

З Росії пішли відомі корпорації

За даними Київської школи економіки, на території Росії продовжують працювати 1169 міжнародних компаній.

38,4% компаній вже заявили про вихід з ринку, 40,2% залишаються, 17,1% вичікують і тільки 4,3% повністю вийшли.

Як повідомляв УНІАН, у травні Mcdonald's оголосив, що остаточно залишає Росію. Так компанія відреагувала на гуманітарну кризу в Україні, яку викликала російська агресія.

Раніше стало відомо, що Росію покине компанія з виробництва молочних продуктів Danone.

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