Втім, до кума Путіна скандального зрадника не пускав інший колишній топ-посадовець України часів Януковича.

Після обміну кума Путіна Віктора Медведчука, вбитий зрадник Ілля Кива неодноразово намагався до нього "прорватися" у Москві.

Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела, Кива тішив себе надією стати одним із лідерів кремлівського проекту "Інша Україна". Однак, доступ до Медведчука жорстко блокував колишній заступник генерального прокурора України часів Януковича Ренат Кузьмін.

"Цей "цінний" кадр у Москві курує всі політичні проекти та рухи Віктора Медведчука, зокрема рух "Інша Україна". Це рух-невидимка, який дозволяє освоювати щомісяця гігантські суми. І Кузьмін до годівниці зайві роти підпускати зовсім не збирається", - зазначає канад.

Попри те, що Кива декларував свої симпатії до Медведчука публічно, під час алкогольних поливань не втомлювався повторювати, що якби він "був кумом, то не поводився б як лох", яким на його думку є Медведчук.

Ліквідація Киви - головні новини

Колишній нардеп і зрадник України Ілля Кива, якого засудили в нашій країні до 14 років в'язниці, був ліквідований 6 грудня в селі Супонево Московської області в парковій зоні готелю "Величъ Country Club".

Воно тіло знайшли на снігу з кількома пораненнями. Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що ліквідація зрадника - це спецоперація СБУ. За його словами, зрадника ліквідували зі стрілецької зброї.

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