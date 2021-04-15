Благословення на вакцинацію необхідно отримувати у батюшки.

В одній з поліклінік Кемеровської області в Росії пацієнтів перед вакцинацією від COVID-19 відправляють на благословення до батюшки.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Расстрига".

"У Кемеровській поліклініці №5 пацієнтам, які прийшли на щеплення від коронавірусу, розповідають про необхідність отримання церковного благословення. Вартість таїнства не уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Росії: останні дані

З початку пандемії в Росії зареєстровано 4,61 млн випадків інфікування коронавірусом.

102 тис. осіб померло; 4,24 млн - одужали.

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Автор: Катерина Лиманська