Дитина перебуває у реанімації.

Поранена російським екс-поліцейським Сергієм Болковим, який 30 травня в Єкатеринбурзі відкрив стрілянину по перехожих, 9-річна дівчинка перебуває у вкрай важкому стані. Куля зачепила товсту та тонку кишку, а також область поруч з хребтом.

Про це розповіла мама дівчинки, передає Telegram-канал Mash.

"Дитина ось так от взялася за живіт: у мене, каже, мам, животик болить. Вона так рази зо два повторила", - зазначила жінка.

Повідомляється, що Ельвіра з донькою Аліною та чоловіком припаркувалися біля магазину. Глава сім'ї пішов за продуктами, а дівчинка і її мама чекали у машині. У цей час колишній поліцейський вже вийшов зі зброєю на балкон.

Читайте такожШколярка вистрибнула з вікна в центрі Москви, рятуючись від ґвалтівників"Пролунали постріли. Мати просила доньку пригнутися. Коли прийшов чоловік, вони рвонули звідти. Куля пройшла в сантиметрі від шиї чоловіка, пробило підголовник. Аліна мовчала – ніхто відразу й не помітив, що її поранило в живіт", – йдеться в повідомленні.

"Вона продовжувала сидіти спокійно, смирно... Дорогою я питала її: "Як ти себе почуваєш?". Вона з переляканими очима сиділа, але говорила, що все добре", – додала мама дівчинки.

Зараз дівчинка перебуває у реанімації, її ввели в штучну кому.

Сергія Болкова відправили у СІЗО на два місяці. Йому пред'явили звинувачення в замаху на вбивство двох або більше осіб і посяганні на життя правоохоронця.

Болков визнав провину. У суді він заявив, що всі події пам'ятає уривками. За словами Болкова, стріляв він абсолютно безладно та не хотів влучити у дитину. При цьому дії свої він пояснити не зміг.

Стрілянина у Росії: подробиці

Росіянин, який відкрив стрілянину по перехожих був п'яний та озброєний карабіном "Сайга".

Він поранив двох людей - співробітника Росгвардіі та 9-річну дівчинку.

Болков відстрілювався від поліції, але пізніше його вдалося затримати.

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Автор: Катерина Шварц