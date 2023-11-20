Глава МЗС РФ оголосив, що Москва зацікавлена, щоб російська мова лунала скрізь і просуватиме це на державному рівні.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив "обрусінням" всім країнам-сусідкам РФ.

Про інтерес Москви в просуванні російської мови чиновник заявив в рамках сьогоднішнього 41-го засідання Ради глава РФ.

Під час своєї промови Лавров акцентував, що Росія має намір "нав'язувати" російську мову шляхом розширення освітніх програм, перш за все, в прикордонних з РФ країнах.

Також він вказав, що частину зусиль Росія направить на те, щоб трудові мігранти вивчили російську.

"Ми зацікавлені в просуванні позицій російської мови, перш за все, в прикордонних з Росією країнах, а також в розширенні освітніх програм російською мовою з прицілом в тому числі на навчання трудових мігрантів", - сказав він.

Київ відмовився від використання російської в публічних місцях

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни Україна докладає більше зусиль, щоб "забути" про російську мову, намагаючись поступово долучити все суспільство до вживання єдиної державної мови - української. Історично склалося так, що чимала кількість людей звикла з дитинства говорити російською мовою. Влітку 2023 року Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в столиці.

Водночас відносно "свіже" опитування з боку Київського міжнародного інституту соціології (проведене з 26 травня по 5 червня) показало, попри таку державну політику, в Україні в основному немає утисків або переслідувань російськомовних людей.

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