Такої позиції дотримується абсолютна більшість населення в усіх регіонах України.

Більшість українців, як і в попередні роки, продовжує вважати, що в країні відсутня проблема нібито утисків чи переслідувань громадян, які говорять російською мовою.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 26 травня по 5 червня.

"Хоча за рік показник дещо знизився, але все одно абсолютна більшість українців – 84% – продовжують дотримуватися погляду, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань (у травні 2022 року показник був 93%)", - йдеться у результатах опитування.

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Такої позиції дотримується абсолютна більшість населення в усіх регіонах України.

Водночас, лише 8% респондентів вважають, що російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків і переслідувань (у травні 2022 року цей показник становив 5%).

Дані дослідження свідчать, що серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає (і лише 13% вважають, що такі утиски мають місце).

Крім того, у вибірці було 32 респондентів (з 984), які продовжують ідентифікувати себе за національністю як росіяни.

За словами соціологів, такої кількості недостатньо для статистично надійних розрахунків, однак серед них лише шестеро бачать утиски через російську мову, а 25, навпаки, вважають, що жодних проблем через російську мову немає.

"Систематичні утиски і переслідування російськомовних громадян" є очевидною неправдою для пересічних українців… В Україні не було і немає об’єктивних серйозних мовних проблем, а "утиски і переслідування" є витвором російських пропагандистів з метою розколу українського суспільства (хоча ми бачимо і окремих українських суб’єктів, які продовжують спекулювати на цьому питанні)", - зауважив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

На його думку, пожвавлення дискусій з приводу використання "мови агресора" спричинені саме агресією Росії, яка не захищає, а сприяє погіршенню ставлення до російської мови.

"Дискусії у соціальних мережах завжди є більш радикальними і створюють враження про суттєві проблеми, коли серед населення в цілому таких проблем немає", - додав Грушецький.

Як проводилось опитування

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 984 дорослих респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Однак, в умовах війни до формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Російська мова в Україні - деталі

У війні з Україною Росія постійно спекулює питанням нібито необхідності захисту російськомовного населення та "утисках" людей, які говорять російською.

Однак, численні соцопитування протягом останніх 9 років доводять відсутність "утисків", а відтак і те, що такі заяви є черговою маніпуляцією з боку РФ для прикриття своєї агресії.

Слово "бомж" вже потрапило до окремих словників, отримавши начебто статус нормативного літературного. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів відомий мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко.