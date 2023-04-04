Стверджується, що підозрюваній у вбивстві "воєнкора" нібито пропонували роботу в Києві.

Дар'ю Трепову, яку в Росії звинувачують у підриві "воєнкора" Владлена Татарського, нібито запрошували переїхати до Києва. Дівчині нібито пропонували місце редактора в одному з медіаресурсів.

Російське видання "Фонтанка" пише, що Трепова зійшлася з якимось активістом. Дівчині нібито запропонували пройти стажування, щоб влаштуватися редактором. Їй потрібно було довести, що вона "вміє боротися з російською пропагандою".

Журналісти повідомили, що в рамках першого "завдання" Треповій треба було прийти в книжковий магазин "Листва" та познайомитися з Татарським, а в якості доказів виконання "завдання" повинна була надати фотозвіт.

Відео дня

Наступним "завданням", за версією росіян, стало отримання "таємної речі" через таксиста в Москві, який поняття не мав, що передає. Після повернення в Санкт-Петербург Треповій нібито "наказали" зустрітися з Татарським.

"Що щодо посилки, то написали: передай бюст, загни що-небудь про героїв ПВК "Вагнер", а далі діяти будемо ми. А за все за це їй купили авіаквиток Пулково - Узбекистан, пообіцявши, що з Азії її вже спокійно переправлять в Україну", - пише "Фонтанка".

При цьому саму бомбу нібито замовили через Telegram та анонімно передали посереднику. Водночас підозрювана не знала про те, що посилка смертельно небезпечна.

Російські вибухотехніки нібито підтвердили, що бомбу активували на відстані за допомогою вшитої сім-карти.

Ліквідація "воєнкора" Татарського - що відомо

2 квітня в одному з кафе Санкт-Петербурга прогримів вибух, внаслідок чого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. Поруч з "воєнкором" вибухнула статуетка, яку йому подарували.

Через кілька годин силовики заявили про затримання Дар'ї Трепової. Дівчина стверджує, що її підставили.

При цьому в Москві звинуватили в ліквідації Татарського Україну. Національний антитерористичний комітет РФ назвав вибух терактом, який організували спецслужби України разом з особами, пов'язаними з Фондом боротьби з корупцією Навального.

Вас також можуть зацікавити новини: