Чоловік моделі Сергій Попов привів в апартаменти дівчину і став з нею фліртувати, що не сподобалося Лілії.

Російська модель Лілія Судакова приїхала з чоловіком на відпочинок до Петербурга і зарізала його там після сварки.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash на мойке.

Пара зняла на вихідні квартиру. Чоловік моделі Сергій Попов привів туди дівчину і став з нею фліртувати в присутності дружини. Лілія приревнувала чоловіка і пішла на кухню, щоб заспокоїтися. До неї прийшов Сергій і став бити, але дівчина відповіла йому ударом ножем у серце.

Лілія викликала швидку, але врятувати Сергія не вдалося.

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Модель написала явку з повинною, порушено справу за статтею про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили з необережності смерть потерпілого. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Лілія Судакова відома зйомками в Vogue та інших глянцевих виданнях.

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Автор: Денис Прядко