Російська модель Лілія Судакова приїхала з чоловіком на відпочинок до Петербурга і зарізала його там після сварки.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash на мойке.
Пара зняла на вихідні квартиру. Чоловік моделі Сергій Попов привів туди дівчину і став з нею фліртувати в присутності дружини. Лілія приревнувала чоловіка і пішла на кухню, щоб заспокоїтися. До неї прийшов Сергій і став бити, але дівчина відповіла йому ударом ножем у серце.
Лілія викликала швидку, але врятувати Сергія не вдалося.
Читайте також"Місто вбивств": Шнуров написав депресивний вірш про Пітер у зв'язку з вбивством моделі
Модель написала явку з повинною, порушено справу за статтею про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили з необережності смерть потерпілого. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Лілія Судакова відома зйомками в Vogue та інших глянцевих виданнях.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Ненавиджу тебе, тварюка!": розкрито листування російського історика-розчленовувача з жертвою
- У Росії чоловік розчленував молоду дружину і викинув її останки біля під'їзду
- Російський актор "зняв" трансгендера, розчленував і викинув у річку
- У Росії напівголий депутат ховався в кущах після вбивства дружини (фото)
- Колишня коханка російського історика-вбивці розповіла, як він погрожував її "понівечити і закопати"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram