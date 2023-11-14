Зокрема, міжнародні партнери повинні погодитися з тим фактом, що Росія зобов'язана програти, але для цього необхідно своєчасно надавати Україні потрібну зброю.

Росія зав'язла у війні проти України, і вже не думає про міфічне просування, але для її поразки партнери повинні зробити дві речі. Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Telegram.

"РФ зав’язла у важких боях і нікуди вже не просувається. І не просунеться. Репутація російської армії та ВПК має вкрай непрезентабельний вигляд. Огидний", - наголосив Подоляк.

Він додав, що Росія "змушена вже відверто мілітаризувати всю країну, нескінченно мобілізувати непотрібних людей із бідних регіонів і з в'язниць, шукати снаряди".

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"І все це лише для того, щоб вистояти в Україні. РФ уже явно не виглядає вчорашнім "впливовим світовим гравцем", який може й повинен писати світові правила. РФ, намагаючись утриматися від внутрішнього розпаду, істерично відмовляється від сучасного способу життя, технопрогресу й соціальної еволюції та швидко повертається в середньовічне минуле: табори, тотальні заборони, масові арешти…", - відзначив радник керівника ОП.

Він додав, що наразі такою є поточна ситуація.

"Так, це не означає, що все вже закінчено. Так, це не означає, що далі буде легше. Так, це не означає, що ризиків більше немає. Попереду – важко, жорстоко, криваво, депресивно", - підкреслив Подоляк.

"Але головне повторю ще раз: РФ намертво зав'язла в Україні й думає не про міфічне просування, захоплення інших територій чи приниження інших держав, а як вистояти в обороні. Самозберегтися. Не програти. Не втекти", - заявив Подоляк.

Він відзначив, що для того, щоб Росія точно програла, міжнародні партнери України повинні прийняти дві речі.

"Перша: Росія може й повинна програти. Ще раз: може й зобов’язана програти. Це важливо для всіх нас", - заявив Подоляк.

"Друге: зброя – її технологічність, обсяг та своєчасність постачання – має значення. І саме це – єдине правильне рішення…", - додав він.

Допомога для України у війні з Росією - що відомо

Як повідомляв УНІАН, міжнародна допомога на озброєння для України вичерпується. У Конгресі США не можуть ухвалити новий пакет допомоги для України, а в Європейському Союзі окремі країни, такі як Угорщина, блокують узгодження нових траншей допомоги на зброю.

Також Словаччина заявила, що більше не буде надавати нашій країні військову підтримку, обмежуючись лише гуманітарною допомогою.

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