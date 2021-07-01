На кадрах видно, що хлопець, намагаючись показати старанну роботу за комп'ютером, перебирає пальцями по клавіатурі, навіть не натискаючи клавіш.

У середу, 30 червня, в Росії пройшла "пряма лінія з Володимиром Путіним". Увагу користувачів соцмереж привернув один з операторів так званого центру обробки повідомлень для президента, який зображував «старанну роботу».

Під час спілкування з президентом телеведуча Наіля Аскер-Заде дала слово колл-центру, куди стікаються всі дзвінки і SMS під час «Прямої лінії».

"Я пропоную переміститися в центр обробки повідомлень, запитати наших колег: нудно, дівчатка, чи ні? Як там у вас, Тетяна?» - поцікавилася ведуча пропагандистського каналу "Росія 24".

"Наіля, абсолютно ненудно, питань у нас дуже багато, як тільки в ефір виходить президент - ви розумієте, який відразу стрибок йде за кількістю звернень, коли люди бачать це живе спілкування, живий зв'язок з президентом», - відповіла їй кореспондентка.

Однак у момент, коли вона розповідала про напружену роботу в центрі обробки повідомлень, в кадр потрапив один з операторів, який знаходився позаду журналістки. На кадрах видно, що молода людина, намагаючись показати старанну роботу за комп'ютером, перебирає пальцями по клавіатурі, навіть не натискаючи клавіш.

Користувачі соцмереж не змогли пройти повз.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко