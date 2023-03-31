Заступник голови Ради Безпеки РФ заявив, що миротворці НАТО - це "вовки в овечій шкурі" й вороги Росії.

Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв відзначився новими погрозами у бік Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на тлі чуток про можливе введення миротворців Альянсу на територію України, які ходять в кулуарах ЄС.

У своєму Telegram політик заявив, що представники військового блоку - це "вовки в овечій шкурі", які пропонують свої "миротворчі послуги" для того, щоб стати на бік Києва й довести ситуацію на фронті до точки неповернення.

"Натовці - не просто наглі тварюки, які зіскочили з котушок від своєї жадоби й нахабства. Вони тримають всіх інших за кінчених п... придурків. І, цинічно посміхаючись, пропонують свої "миротворчі" послуги", - заявив Медведєв.

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У цьому контексті поплічник російського лідера Володимир Путіна пригадав США їх операції по введенню американського контингенту військ у Корею, Югославію, Ірак, Афганістан та країни Африки, вказавши, що їхня присутність в Україні знову призведе до "трагедії".

Медведєв пригрозив НАТО та Європі потоком "трун", вказавши, що Росія буде вважати миротворчий контингент Альянсу в Україні своєю законною метою, по якому армія РФ буде вести вогонь.

"Такі "миротворці" - наші прямі вороги. Вовки в овечій шкурі. Вони будуть законною метою для наших Збройних сил, якщо розмістяться на передовій без згоди Росії зі зброєю в руках та будуть безпосередньо погрожувати нам. І тоді ці "миротворці" повинні бути безжально знищені", - заявив він.

В ЄС згадали про відправку миротворців в Україну

Нагадаємо, що нещодавно у своєму коментарі виданню 24.hu прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС наближається до "непрохідної межі", згадавши про те, що там розглядається можливість введення миротворчих військ в Україну. При цьому чиновник заявив, що це може призвести до початку нової світової війни на континенті.

Відзначимо, що раніше ідею про введення миротворчих військ в Україну висловлював глава уряду Польщі Матеуш Моравецький ще у 2022 році, проте тоді українська влада не підтримала таке рішення.

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