Чиновник назвав відразу кілька територій, на які Кремлю варто звернути увагу.

Голова партії "Єдина Росія", заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув новими планами щодо України й запропонував поширити соціальні стандарти РФ на тимчасово окуповані території.

Під час засідання програмної комісії партії він зазначив, що це важливо зробити щодо "ЛНР" та "ДНР", а також Запорізької та Херсонської областей, цитують російські ЗМІ.

"Найголовніше - треба, щоб всі наші російські соціальні стандарти, які ми підтягували протягом останніх десятиліть, були повною мірою поширені на всіх нових громадян нашої країни", — сказав він.

Відео дня

Останні заяви Медведєва

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв не перестає шокувати абсурдними заявами щодо війни. Нещодавно він обізвав італійського міністра оборони "рідкісним диваком" на букву "м" у відповідь на новини про можливе постачання реактивних винищувачів F-16 Україні.

Також Медведєв шокував "версією" вторгнення РФ в Україну. Він назвав так звану "спецоперацію" - "вимушеним і крайнім заходом Росії у відповідь на підготовку агресії з боку США і їх сателітів".

Буквально недавно чиновник впав в істерику у відповідь на недавню заяву Володимира Зеленського про те, що Путін для нього "ніхто". Він традиційно перейшов до образ Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: