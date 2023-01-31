Голова партії "Єдина Росія", заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув новими планами щодо України й запропонував поширити соціальні стандарти РФ на тимчасово окуповані території.
Під час засідання програмної комісії партії він зазначив, що це важливо зробити щодо "ЛНР" та "ДНР", а також Запорізької та Херсонської областей, цитують російські ЗМІ.
"Найголовніше - треба, щоб всі наші російські соціальні стандарти, які ми підтягували протягом останніх десятиліть, були повною мірою поширені на всіх нових громадян нашої країни", — сказав він.
Останні заяви Медведєва
Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв не перестає шокувати абсурдними заявами щодо війни. Нещодавно він обізвав італійського міністра оборони "рідкісним диваком" на букву "м" у відповідь на новини про можливе постачання реактивних винищувачів F-16 Україні.
Також Медведєв шокував "версією" вторгнення РФ в Україну. Він назвав так звану "спецоперацію" - "вимушеним і крайнім заходом Росії у відповідь на підготовку агресії з боку США і їх сателітів".
Буквально недавно чиновник впав в істерику у відповідь на недавню заяву Володимира Зеленського про те, що Путін для нього "ніхто". Він традиційно перейшов до образ Зеленського.