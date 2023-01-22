У Москві вже зараз очікують труднощів, хоча "Леопарди" поки не почали поставляти в Україну.

Колишній російський президент Дмитро Медведєв, який нині обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, прогнозує важкі часи для Росії на тлі нових поставок західної зброї в Україну.

Коментуючи у своєму Телеграм підсумки саміту на базі Рамштайн, колишній російський президент висловив думку, що "вороги" Росії мають намір "невизначено довго намагатися вимотати нас, а краще – знищити".

Медведєв зазначив, що зброї у Заходу для цього достатньо, а за необхідності може початися виробництво нової.

Відео дня

"Тому не треба ілюзій. Які з цього висновки? По – перше, буде дуже непросто", - заявив він.

У той же час Медведєв упевнений, що в певний момент майбутнього затяжний конфлікт призведе до появи нового військового альянсу "з тих країн, яких дістали американці і зграя їх кастрованих псів". Також він висловив упевненість, що США "остаточно кинуть стару Європу і залишки нещасних українців", після чого в світі нібито відновиться рівновага.

Підсумки зустрічі в Рамштайні 20 січня

Зустріч військових міністрів країн-партнерів України, що відбулася в п'ятницю, принесла і хороші, і погані новини для Києва.

Так, США зобов'язалися надати Україні найбільший пакет озброєнь на суму в 2,5 мільярда доларів. До нього увійдуть додаткові БМП Bradley, майже сотня БТР Stryker, системи ППО і велика кількість боєприпасів. Інші країни також пообіцяли зі свого боку великі пакети допомоги.

Головним розчаруванням "Рамштайна" стала відсутність рішення щодо постачання німецьких танків Leopard, які, як вважається, можуть справити вирішальний вплив на хід війни, якщо вони прибудуть на фронт у значущій кількості.

Вас також можуть зацікавити новини: