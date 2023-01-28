Політик в черговий раз пригрозив заходу ядерною війною.

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв обізвав італійського міністра оборони "рідкісним диваком на букву "м" і, традиційно, заявив, що нові види озброєння ніяк на хід війни не вплинуть.

Свій черговий пост Медведєв виклав на тлі чуток про можливу передачу Україні західних винищувачів. "Сусіди "обдарованого" міністра зі злісного туманного Королівства з комплексом імперії пішли ще далі. Твердять про те, що все озброєння, яким володіє НАТО, має бути "ось просто зараз" надано Києву. І винищувачі, і сотні танків, і далекобійні ракетні системи. Типу тільки так можна запобігти експансію Росії і знову ж світовій війні", - скаржиться Медведєв.

Політик вкотре пригрозив Заходу ядерною війною: "Якщо третя світова війна почнеться, то вона, на жаль, буде не на танках і навіть не на винищувачах. Тоді вже точно - все в труху".

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Які винищувачі можуть з'явитися у ЗСУ - що кажуть експерти

В ОП не приховували надій, що лютневий "Рамштайн" буде авіаційним. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що міжнародні партнери вже почали працювати над питанням передачі Україні реактивних винищувачів F-16.

Якщо Україна отримає літаки західного виробництва, це, з великою ймовірністю, будуть саме F-16. Адже це найпоширеніша модель сучасних бойових літаків, що знаходяться на озброєнні багатьох країн і виробляються сьогодні, вважає військовий історик Андрій Харук.

Також, на думку Харука, Україні можуть передати шведські винищувачі Grippen, Eurofighter, які перебувають на озброєнні кількох країн, наприклад, Італії та Іспанії, або навіть французьких Rafale. Вони - одні з найкращих, найдосконаліших і найпопулярніших у світі.

Військова допомога від Заходу - ключове на сьогодні

Днями Німеччина після багатомісячних дебатів з союзниками схвалила поставку та реекспорт Україні бойових танків Leopard. Таким чином, Польща та інші європейські держави зможуть поставити українським військовим німецьку бронетехніку.

Услід за Німеччиною про передачу бойових танків – модернізовані Abrams – повідомив американський глава Джо Байден. Проте через складну логістику й обмежені запаси техніки поставки затримаються, за різними підрахунками, до кількох місяців.

Втім, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ треба до 500 танків для активного просування вперед.

Захід, своєю чергою, почав активне обговорення передачі Україні бойової авіації. У Парижі вже з обережністю допустили, що серед варіантів, зокрема, французькі винищувачі.

27 січня також стало відомо про передачу Німеччиною ракет до вже наявного у ЗСУ протиповітряного комплексу Iris-T.

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