Він підписав контракт з Міністерством оборони РФ.

Мер Воркути Ярослав Шапошніков вирушить на війну в Україні. Раніше він заявляв, що російські "добровольці" йдуть на фронт, тому що вдома їх "пиляють" дружини.

На мітингу на підтримку так званої "спецоперації" Шапошніков розповів, що підписав контракт з Міністерством оборони Росії терміном на один рік. У ньому передбачена служба в зоні бойових дій на території України. Тобто колишній мер Воркути повинен відправитися на війну. Інформацією про це поділилися місцеві ЗМІ з посиланням на слова Шапошнікова.

Раніше чиновник відзначився скандальною заявою про так званих російських "добровольців", які їдуть на війну проти України. Він сказав: "Десь відсотків десять від "добровольців", які йдуть — не побоюся цього слова — на фронт, вони йдуть через те, що їхні дружини, як би м'яко сказати, звикли до хорошого життя [...] Вона пиляє і пиляє, пиляє і пиляє. Дорогі наші жінки, бережіть своїх чоловіків. Якщо ваші чоловіки будуть йти на фронт через те, що не відчувають тилу, а вони не відчувають тилу, коли їх підпилюють ззаду, і це викликає у них мотивацію піти на фронт".

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