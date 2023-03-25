Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вирішив вдарити по інтелектуальній власності іноземних компаній. Він закликав росіян користуватися послугами "піратів".
Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну 24 лютого 2022 року більша частина онлайн-сервісів закрили доступ для росіян. Таким чином, жителі країни-агресора азлишилися без західних фільмів, ігор та музики. У зв'язку з цим Медведєв закликав росіян знайти "правильних піратів" та користуватися їх нелегальним контентом.
"Якщо вони пішли від нас, всякі Netflix та інші, значить, будемо це все завантажувати і користуватися безкоштовно", - цитують Медведєва російські пропагандистські ЗМІ.
Крім того, він запропонував росіянам поширювати піратський контент через Інтернет, щоб завдати великої шкоди іноземним компаніям і довести їх до банкрутства.
"Нехай вони недобирають гроші. Ми це нещодавно обговорювали, що їх потрібно позбавити частини немайнових прав, висловлюючись юридичною мовою, які вони мають тут", - підсумував Медведєв.
Заяви Медведєва - що відомо
Дмитро Медведєв вже не вперше робить дивні і безглузді заяви. Він неодноразово погрожував ядерною зброєю, зокрема, якщо ЗСУ звільнятимуть Крим.
Крім того, він анонсував ракетний "приліт" по Бундестагу і офісу канцлера Шольца через обіцянку Німеччини заарештувати Путіна. Також політик погрожував вдарити ракети по будівлі МКС в Гаазі.
Крім цього, він раптово визнав, що Росія здавалася в максимальній міжнародній ізоляції за останні 150 років через напад на Україну.