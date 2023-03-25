Заступник голови Радбезу РФ закликав росіян користуватися послугами "піратів".

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вирішив вдарити по інтелектуальній власності іноземних компаній. Він закликав росіян користуватися послугами "піратів".

Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну 24 лютого 2022 року більша частина онлайн-сервісів закрили доступ для росіян. Таким чином, жителі країни-агресора азлишилися без західних фільмів, ігор та музики. У зв'язку з цим Медведєв закликав росіян знайти "правильних піратів" та користуватися їх нелегальним контентом.

"Якщо вони пішли від нас, всякі Netflix та інші, значить, будемо це все завантажувати і користуватися безкоштовно", - цитують Медведєва російські пропагандистські ЗМІ.

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Крім того, він запропонував росіянам поширювати піратський контент через Інтернет, щоб завдати великої шкоди іноземним компаніям і довести їх до банкрутства.

"Нехай вони недобирають гроші. Ми це нещодавно обговорювали, що їх потрібно позбавити частини немайнових прав, висловлюючись юридичною мовою, які вони мають тут", - підсумував Медведєв.

Заяви Медведєва - що відомо

Дмитро Медведєв вже не вперше робить дивні і безглузді заяви. Він неодноразово погрожував ядерною зброєю, зокрема, якщо ЗСУ звільнятимуть Крим.

Крім того, він анонсував ракетний "приліт" по Бундестагу і офісу канцлера Шольца через обіцянку Німеччини заарештувати Путіна. Також політик погрожував вдарити ракети по будівлі МКС в Гаазі.

Крім цього, він раптово визнав, що Росія здавалася в максимальній міжнародній ізоляції за останні 150 років через напад на Україну.

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