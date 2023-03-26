Конфлікт поколінь в Росії на тлі війни і путінської диктатури знаходить все більш гротескні мотиви.

Мер Оренбурга Сергій Салмін незадоволений тим, що молоде покоління росіян не отримувало "в морду" за свої слова. Цією "бідою" градоначальник поділився в інтерв'ю місцевим журналістам.

"Завдяки соцмережам і гаджетам виросло ціле покоління тих, хто за свої слова жодного разу не отримували в морду. А в морду - це боляче. Коли ніс на бік, кров тече - це боляче, але за свої слова відповідати треба ж", — заявив Салмін.

Даний пасаж пролунав в контексті того, що автори анонімних телеграм-каналів часто критикують Салміна замість того, щоб прийти до мера і особисто висловити йому своє невдоволення.

Відео дня

Примітно, що раніше невдоволення молодими росіянами висловив інститут "Іннопрактика", яким керує донька Володимира Путіна Катерина Тихонова. Там заявили, що у російської молоді "недостатньо добре сформовані цінності патріотизму".

Також слід додати, що навіть за російськими даними основними прихильниками війни в Росії є люди старшого покоління, тоді як серед молоді навпаки багато противників агресивної політики Кремля.

Конфлікт поколінь в Росії

На тлі російського вторгнення в Україну стало особливо помітним, що російська молодь набагато менш ворожа по відношенню до України і Заходу, ніж покоління їхніх батьків і дідусів/бабусь. Наприклад, в минулому році по Росії прокотилася ціла серія підпалів військкоматів, які здійснювали в основному юнаки.

Також саме молодь більше схильна проявляти симпатії до України, за що страждає від старшого покоління. Особливо кричущий випадок стався нещодавно в Москві, де доросла жінка написала донос в поліцію на першокласницю за намальований на папері український прапор.

Справедливості заради, бувають і зворотні ситуації. Наприклад, у Курську 49-річного вчителя судитимуть за звинуваченням у дискредитації російської армії. За антивоєнну позицію на педагога донесли його ж учні.

Вас також можуть зацікавити новини: