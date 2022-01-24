До такого "методу виховання" батьки вдавалися неодноразово.

В Алтайському краї з сім'ї, що стоїть на обліку органів системи профілактики, знову забрали дітей через знущання.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

У мережі поширили відеозапис, на якому можна побачити, як повністю оголений маленький хлопчик ховається у відкритій дерев'яній прибудові. Дитина стоїть босими ногами на кризі. Температура повітря в регіоні в цей час коливається від -15 до -22 градусів Цельсію.

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Авторка відео звернулася до правоохоронців. Вона стверджує, що такі методи виховання батьки застосовували до хлопчика неодноразово.

Цей випадок стався в багатодітній родині в Шелаболихинському районі. Слідчі почали перевірку за фактом знущань з дитини.

З'ясувалося, що сім'я стоїть на обліку не перший рік. За інформацією місцевих ЗМІ, у будинку проживає троє неповнолітніх. Їх вже двічі забирали з родини. Документи на позбавлення батьків прав знаходяться в суді з серпня 2021 року.

Зараз дітей вилучили з сім'ї, і з ними все в порядку.

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