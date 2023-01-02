Російський пропагандист заявив ,що "смерть - це закінчення одного земного шляху та початок іншого".

Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов закликав мобілізованих росіян не боятися вмирати на війні проти України. Він заявив, що "життя сильно переоцінене", а "смерть – неминуча".

"Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше ми ж в рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху та початок іншого", - заявив пропагандист.

За його словами, не потрібно боятися смерті, тому що це невідворотно.

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"Як казав хтось із класиків: "Жити потрібно заради того, за що можеш померти". Так і повинно бути", - відзначився маячнею Соловйов.

При цьому він вказав, що окупанти на фронті нібито "чітко розуміють, за що воюють", тому що у них з'явилася не матеріальна мрія, а більш "почесна".

Заяви Соловйова - чим відзначився російський пропагандист

Російський пропагандист Володимир Соловйов неодноразово відзначався вельми дивними заявами. Він неодноразово закликав захопити Київ або застосувати ядерну зброю.

Крім того, він в ефірі своєї передачі дорікнув Москві в розбещенні "псевдопатріотичної колони", згадавши в цьому контексті "поїздку" в Україну російського терориста Ігоря Гіркіна.

Після візиту президента України Владміра Зеленського до Вашингтона у Соловйова відбулося загострення. Він заявив, що на зустрічі Зеленського і Байдена скрізь були "таємні натяки".

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