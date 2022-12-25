Пропагандистку нарядили, ніби "самоварну бабу".

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва не очікувала такої "підстави", але телеканал, на якому вона працює вже багато років, це зробив. Путіністку зробили посміховиськом на росТБ.

Так, для "новорічного вогника" Скабеевой видали безглуздий наряд. Примітно, що костюмери подбали про її чоловіка-пропагандиста Євгенія Попова, з яким вона веде на "Росії-1" своє абсурдне шоу "60 хвилин". Наряд Скабєєвої висміяла російський іміджмейкер Аліна Некипіла.

Колеги зіпсували образ пропагандистки. Навіть в РФ почали обговорювати безглуздий наряд Скабєєвої.

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"Можна помітити, що малюнок на сукні надає обсягів фігурі, навіть незважаючи на те, що вона темна. Також, на мій погляд, ремінь не вписується в образ. Я б замінила сережки на більші З камінням, які зробили б образ більш ошатним і святковим", - зазначила іміджмейкер.

Пропагандистка Скабєєва: нові заяви путіністки

Російська телеведуча Ольга Скабєєва, яку український журналіст Дмитро Гордон нещодавно порівняв зі свинею, відома своїми скандальними і безглуздими заявами. Однак раніше вона страждала "побєдобесієм", а тепер злякалася Гааги та репарацій після перемоги України.

Під час поїздки Зеленського в США Скабєєва пропонувала "брати" Київ, поки президента України не було вдома. Однак столицю нашої країни, як уже відомо, рашисти "взяти" не змогли навесні, а тому не стали навіть намагатися зробити це зараз.

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